Mustafá avança requerimento para abertura de instrução

Fonte de defesa do líder da Juve Leo garante que o arguido vai avançar com o requerimento

Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá, vai requerer a abertura de instrução do processo judicial, avança a Lusa citando fonte da defesa do líder da claque Juve Leo.

O requerimento de instrução faz com que um juiz de instrução criminal decida se o processo segue ou não para julgamento.

Recorde-se que Mustafá foi detido no passado domingo, juntamente com o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e está acusado de 40 crimes de amaça agravada, 38 de sequestro, 19 de integridade física qualificada, um de detenção de arma proibida, um de tráfico de droga, bem como crimes de terrorismo não quantificados.

O juiz Carlos Delca decidiu esta quinta-feira que tanto Mustafá como Bruno de Carvalho podiam aguardar o julgamento em liberdade mediante o pagamento de uma caução de 70 mil euros e a apresentação diária às autoridades.

Em causa estão os ataques de 15 de maio à Academia do Sporting, em Alcochete, em que um grupo de cerca de 40 alegados adeptos leoninos agrediu jogadores, membros da equipa técnica e funcionários do clube. No próprio dia foram detidos 23 suspeitos, e atualmente foram constituídos arguidos 44 pessoas, estando 38 em prisão preventiva.