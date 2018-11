José Castelo Branco. “Eu fiquei um bocadinho chocado com a prisão do Bruno, coitado, não se faz" | Vídeo

De acordo com a socialite “temos de ter calma” e só podemos “acusar quando soubermos a verdade”

José Castelo Branco utilizou as redes sociais para comentar a detenção de Bruno de Carvalho e criticar, sobretudo, a atuação da polícia.

“Este não é um vídeo exatamente de solidariedade pelo Sporting, toda a gente sabe sabe até que eu sou benfiquista, mas os meus primos são todos do Sporting”, começou por dizer, num vídeo partilhado no Instagram.

“Eu fiquei um bocadinho chocado com a prisão do Bruno, coitado, não se faz (...) Faz-me imensa confusão, nem sequer o foram buscar à paisana, foram buscar um carro da polícia, tudo quanto havia, tanto 'show off'... Não vale a pena”, acrescentou.

De acordo com a socialite “temos de ter calma” e só podemos “acusar quando soubermos a verdade”.

