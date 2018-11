OE2019 quer baixar IVA das publicações de jornais e revistas online

A proposta do PS pretende “contribuir para a sustentabilidade económica dos órgãos de comunicação social”

Foi apresentada, esta sexta-feira, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista uma proposta para a alteração da taxa do IVA aplicada às publicações (jornais e revistas) online, de 23% para 6%.

Caso a proposta seja aprovada em sede de debate do OE2019, todas as publicações em suporte digital passam a ter a taxa de IVA de 6% - a mesma taxa aplicada que as publicações de jornais e revistas publicadas em papel têm atualmente.

Segundo fonte do PS, citada pela agência Lusa, o partido pretende "contribuir para a sustentabilidade económica dos órgãos de comunicação social que fizeram investimentos nos suportes digitais das suas publicações".