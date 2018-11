Jovem que se imolou na bomba de gasolina está em estado grave

Henry Kocatekin, o jovem que esta quinta-feira se tentou suicidar no posto de gasolina da Galp da Avenida Duarte Pacheco, está internado no Hospital São João, no Porto, em estado grave com 90% do corpo queimado.

De origem australiana e com 18 anos de idade – apesar de inicialmente ter sido avançado que teria 25 anos – o jovem ter-se-á dirigido à estação de serviço a pé, pelas 18h00, pagou 10 euros de combustível e dirigiu-se à bomba onde se regou com gasolina e ateou fogo a si próprio.

A vítima foi levada para o Hospital Santa Maria, tendo sido transferida esta sexta-feira para o Hospital São João, no Porto. A PSP está investigar as causas do acontecimento.