Casillas: "Real Madrid? Se me quisessem, claro que voltava" (com vídeo)

Guarda-redes do FC Porto já por diversas vezes garantiu estar feliz em Portugal, mas assume que o chamamento do clube merengue seria sempre impossível de ignorar

Iker Casillas está na quarta temporada ao serviço do FC Porto e continua a demonstrar, semana após semana, manter as qualidades intactas, apesar dos 36 anos. É frequente ouvi-lo dizer que está muito feliz no Porto e em Portugal, mas ainda assim há chamamentos a que não se pode virar as costas: no caso do guardião espanhol, a sua "fraqueza" é mesmo o Real Madrid. Em entrevista a Jorge Valdano, outra figura da história recente do clube merengue, Casillas assumiu isso mesmo.

"Se voltava ao Real Madrid caso me chamassem? Claro que sim. Não me posso esquecer do sítio onde me criei", salientou o guarda-redes portista, adotando o mesmo discurso em relação à seleção espanhola, para a qual não é chamado desde o Euro 2016: "Se fosse convocado, voltaria encantado."

A saída do Real, no fim da época 2014/15, foi ainda assim um "passo acertado", considera Casillas. E explica porquê. "Acho que se tivesse continuado no Real Madrid tinha tido um final pior do que aquele que tive", acredita o guarda-redes espanhol, que na altura pareceu ter ficado magoado pela forma fria e distante como terá sido tratado pela direção merengue. Casillas, recorde-se, passou mais de 20 anos no Real, 16 dos quais na equipa principal - e quase todos como titular indiscutível.

A entrevista a Valdano, que agora tem um programa no canal espanhol Movistar, será emitida na íntegra na próxima quarta-feira, mas o canal televisivo resolveu partilhar esta sexta-feira este excerto para aguçar o apetite aos adeptos e amantes de futebol.