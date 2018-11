Raquel Strada esteve no programa ‘Queridas Manhãs’ e desabafou sobre um assunto sensível: a maternidade. Questionada sobre a hipótese de ter filhos, a blogger admite que se sentiu forçada a dar uma resposta falsa para agradar aos que a rodeavam.

“Eu nunca quis ter filhos, muitas das vezes dizia que sim porque tinha vergonha daquilo que as pessoas iriam pensar de mim”, confessou.

“Agora convivo bem com as minhas opções. Já vi muitas amigas a passarem por coisas muitos diferentes, umas porque não podem ter, outras porque se arrependeram de não ter filhos, outras realmente estão muito contentes com a decisão que tomaram e eu cada vez mais me interrogo se é uma coisa que eu decida para a minha vida toda”, acrescentou.

“Acho que é muito bom dares carinho e amor a alguém e se tiveres oportunidade de educar uma criança e a fazeres crescer é uma coisa maravilhosa e eu cada vez mais penso nisso. Agora, tenho sempre um bocado receio de ser má mãe, acho que tem de ser uma coisa a tempo inteiro, não pode ser a brincar”, concluiu.