Regresso a casa atribulado com acidentes nos principais acessos

O fim de semana não começa da melhor maneira para quem regressa agora a casa. Trânsito nas principais vias, como por exemplo, a A1, IC19, CRIL, A4 e Eixo Norte Sul estão a dificultar os acessos.

De acordo com a rádio da TSF, na A1 a via no sentido norte/sul está cortada, devido a um acidente entre um pesado e um ligeiro, na zona de Aveiro.

Em direção a Sintra, no IC19, há um acidente antes do nó do Hospital da Amadora. No sentido oposto, o acidente em Queluz já está resolvido, mas o trânsio ainda demora entre Mem Martins e a zona da Amadora.

Um acidente na CRIL, no sentido Algés/Sacavém, está a provocar a demora desde os túneis de Benfica.

Quanto aos acessos ao 25 de abril e no Eixo Norte Sul, a fila faz-se desde Campolide.

No Porto, na VCI em direção à Arrábida o percurso é feito com paragens - entre Bonjojas e a A3.