Jovane já tem passaporte português e pode ser opção para Fernando Santos

Processo de naturalização do extremo do Sporting já está concluído

Segundo o jornal Record, Jovane Cabral já tem o passaporte português. O processo de naturalização do extremo do Sporting ficou concluido nas últimas horas, o que significa que o extremo luso-cabo-verdiano do Sporting já poderá ser opção na próxima convocatória das seleções nacionais.

O mesmo desportivo avança que a informação foi confirmada pela Invictus Team, empresa responsável pela carreira do jogador.

Jovane Cabral, de 20 anos, tem sido um dos jogadores em destaque na equipa principal dos leões, onde aterrou no último defeso diretamente da B dos verdes-e-brancos.

O extremo fez apenas um jogo particular pela seleção do país de origem, Cabo Verde.