Liga inglesa. O 'truque' de Ranieri para motivar os jogadores do Fulham

Claudio Ranieri, o novo treinador do Fulham, deixou uma promessa: caso os whites não sofram golos no encontro com o Southampton, referente à 13.ª jornada da Liga inglesa, no dia 24 de novembro, o italiano leva o plantel a jantar a um dos restaurantes da cadeia de fast-food McDonald's.

Uma espécie de presente caso os seus comandados o brindem com, pelo menos, um empate no seu jogo de estreia enquanto treinador do emblema londrino.

"Se mantivermos a nossa baliza intransponível, vamos todos ao McDonald´s", garantiu o técnico italiano.

Esta não é a primeira vez que Ranieri tenta motivar os seus jogadores pela barriga. O italiano já havia feito o mesmo com o plantel do Leicetser, emblema que conduziu ao inédito título da Premier League em 2015/16. Na altura, porém, a recompensa havia sido uma pizza.

Resta agora saber se três anos depois a técnica voltará a dar resultados. Para Ranieiri o Fulham tem qualidades "para se salvar sozinho".

"Tenho visto alguns jogos e esta equipa tem qualidade suficiente para se salvar sozinha. Sou um treinador italiano, portanto para mim é importante manter a nossa baliza imaculada. Desde o ataque até à defesa, é essencial manter toda a equipa envolvida nesse espírito", disse.

O Fulham é neste momento último classificado na tabela, com 5 pontos, fruto de 9 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória.