Anúncio de Natal com Elton John está a emocionar tudo e todos | Vídeo

Elton John é a cara do novo anúncio da retalhista John Lewis. A cadeia de lojas britânica é conhecida por apostar nos anúncios de Natal e este ano não foi exceção: esta campanha já se tornou viral e tem emocionado o Reino Unido.

No anúncio, Elton John viaja pelo seu percurso como músico, acompanhado pelo seu primeiro grande hit – ‘Your Song’.

No entanto, é a memória da mãe e da avó a oferecerem-lhe o piano que está no núcleo de todas as transformações na sua vida e, como é claro, também é o foco do anúncio: “Há presentes que são mais que um presente", termina o vídeo publicitário da John Lewis.