Jucker abandona conferência de imprensa ao reparar que tem um sapato de cada cor | Vídeo

Jean-Claude Jucker foi o protagonista de um momento insólito. O presidente da Comissão Europeia abandonou uma conferência de imprensa com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao perceber que tinha calçado um sapato de cada cor.

O presidente da Comissão Europeia foi alertado pela assessora de imprensa durante a sétima cimeira entre África do Sul e a União Europeia.

Não é a primeira vez que Juncker é protagonista de momentos caricatos. Durante o jantar da gala da NATO, em Bruxelas, na Bélgica foi filmado a caminhar de forma cambaleante na entrada. A Comissão Europeia alegou que o presidente tinha problemas de saúde.

Jean Claude Juncker has left a press conference half way through with South African President. Not sure why pic.twitter.com/XNXoeUS27x