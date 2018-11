Em entrevista ao SOL, considera que “ver as relações entre homens e mulheres como uma história de poder e subjugação é uma perspetiva maldosa e cínica. As mulheres não são assim tão fáceis de oprimir”. Critica também as “experiências” para educar crianças num ambiente neutro do ponto de vista do género. “A ideia de que devemos dar uma educação gender neutral às crianças não é liberal ou progressista. É apenas ignorante e arrogante”.

A conversa passou ainda por outro dos seus tópicos favoritos, o politicamente correto. “O politicamente correto é uma forma de tribalismo que enfraquece o indivíduo e põe as pessoas umas contra as outras”, defende. O que o irrita, sobretudo, é “a mentalidade redutora”. “Há quem ache que aprende os três ou quatro princípios do pensamento politicamente correto numa semana e já tem a solução para todos os problemas”.

O psicólogo canadiano passou por Portugal para dar uma conferência na Nova de Carcavelos e promover o livro 12 Regras para a Vida - Um Antídoto para o Caos (ed. Lua de Papel).