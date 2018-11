“Chuvas de lama” entre as previsões para este sábado

Uma massa de ar proveniente do norte de África aumentou as poeiras no ar o que pode dar origem às chamadas “chuvas de lama”

A acrescentar às previsões de mau tempo e chuva para este fim de semana, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alerta agora que “uma massa de ar proveniente do norte de África” pode provocar as camadas “chuvas de lama”.

"Para os dias 16 e 17 de novembro, prevê-se a continuação deste evento com progressão a todo o território continental, antecipando-se uma situação de fraca qualidade do ar que em caso de ocorrência de precipitação poderá dar origem às denominadas 'chuvas de lama'”, pode ler-se no comunicado da APA.

As zonas nas afetadas serão a região do Algarve e de Lisboa, onde o nível de “partículas inaláveis” aumentou. Esta situação pode ter “efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”, acrescentam.