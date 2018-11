Um jovem morreu esta madrugada de sábado devido ao despiste do seu automóvel, na A3, em Braga.

A vítima, com cerca de 30 anos, residente em Braga, seguia no sentido Sul/Norte, quando se despistou perto do viaduto por cima do Rio Labriosque, freguesia de Piscos, em Braga.

Os Bombeiros Sapadores de Braga, Bombeiros Voluntários de Braga, o INEM e militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Viana do Castelo estiveram no local.