Juntas de Freguesia na mira da Justiça

Nos últimos meses têm vindo a público vários casos de juntas de freguesia do PS e do PSD, sobretudo de Lisboa, que estão a ser investigadas pelo Ministério Público.

Um dos inquéritos em curso é o Tutti Frutti que investiga as suspeitas de crimes como tráfico de influências, corrupção, participação económica em negócio ou financiamento proibido dos partidos, num esquema que envolve autarquias e juntas de freguesia de todo o país. Estão ainda envolvidos o deputado e ex-vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Sérgio Azevedo, e Carlos Eduardo Reis, conselheiro nacional do PSD, ex-presidente da JSD de Braga que apoiou Santana Lopes nas últimas diretas para a liderança do partido. Estão ainda envolvidas as sedes a Comissão Distrital de Lisboa do PSD e a Concelhia de Lisboa do PS que também foram alvo de buscas da PJ, que só com este caso tem em mãos mais de 500 escutas telefónicas e milhares de documentos, recolhidos nas 70 diligências.