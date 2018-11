Alexandre Vargas. A breve juventude e o longo silêncio

Poeta, tradutor... com um rastro lacunar ou mesmo sumido desde há décadas, Alexandre Vargas, filho mais novo do escritor José Gomes Ferreira, foi encontrado morto na quarta-feira, em sua casa. As causas da morte ainda se desconhecem. Tinha 66 anos. Desaparece nove meses depois do seu meio-irmão, o arquiteto Raul Hestnes Ferreira, falecido em fevereiro.

Vargas deixa seis livros publicados, com os últimos pontuados por largos períodos de silêncio. Estreou-se em 1977 com Morta a Sua Fala na prestigiada coleção das Iniciativas Editoriais, que o seu pai inaugurara em 1956. Muito pouco na sua poesia permite aproximá-lo da escrita do Poeta Militante, sendo mais fácil aperceber influências musicais. Como Luís Miguel Queiróis apontou, estas vão do psicadelismo de Syd Barrett ao rock progressivo dos King Crimson. Além de ter traduzido as letras do líder dos Van der Graaf Generator para a colecção Rei Lagarto, da Assírio & Alvim, em 1990, no volume Camaleão na Sombra da Noite, sete anos antes publicara na mesma editora traduções de Patti Smith.

Sem alguma vez ter obtido grande favor crítico, resgatam-se entre os seus poemas alguns versos que parecem atualizar a estética simbolista, com elementos não só da cultura pop e da ficção científica como religiosos, numa amálgama de referências.

A sua escrita parece tremeluzir, cheia das marcas de indefinição características da juvenília, e, mesmo assim, podem encontrar-se nela versos curiosos em poemas como Deus, num ápice: «Levanta-se Deus não bebe o leite das galáxias/ mas café forte da negra noite circundante/ e sumo solar em planetas e laranjas»...

Nascido a 31 de dezembro de 1952, e licenciado em filologia românica, publicou Cyborg, em 1979, e dois anos depois, vê um título editado na histórica colecção Círculo de Poesia, da Moraes: Vento de Pedra (1981). Seguem-se mais dois títulos, ambos de 1984: Organum (Fenda) e Lua Cisterna (& etc). A partir daí as gavetas foram-lhe ficando com os papéis. Cessa a colaboração em revistas ou antologias, e só em 1997 voltam a publicar-se novos textos de sua lavra, colaborando na obra colectiva Múltiplos de Três.

Alexandre Vargas deixou inclusivamente um livro inédito - Terminal Transe, para o qual Luis Manuel Gaspar chegou a desenhar várias ilustrações em 1987. Alguns dos poemas desta obra foram escolhidos para abrir o volume Poesia Digital: 7 Poetas dos anos 80, uma antologia publicada em 2002.