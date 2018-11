Liga das Nações. As primeiras decisões

E num ápice chegou a hora das primeiras decisões na Liga das Nações, competição criada pela UEFA para otimizar o que o organismo que rege o futebol europeu considerava ser um vazio nas datas destinadas a jogos entre seleções - e, obviamente, para tentar gerar maior retorno financeiro do que acontecia com os tradicionais jogos particulares. A verdade é que têm sido vários os motivos de interesse da prova, que instituiu um inovador sistema de subidas e descidas de divisão para seleções - além da possibilidade concedida a países de menor expressão de estarem presente no playoff de apuramento para o Euro 2020 e sonhar com a participação na prova.

Para já, e ainda antes de concluída a primeira das duas últimas rondas da fase de grupos, nenhuma seleção está apurada para a final four e já algumas grandes surpresas se perspetivam. Desde logo pela descida de divisão da Alemanha, uma das grandes potências da história do futebol em termos de seleções, confirmada esta sexta-feira com o triunfo da Holanda sobre a França (2-0) - e que deixa a Laranja de Ronald Koeman a um empate (na Alemanha, na segunda-feira) do apuramento, eliminando assim os gauleses, que entraram para esta ronda a precisar apenas de um empate para se apurar...

Mas também a Espanha está em maus lençóis - não pela questão da despromoção, mas sim pela hipótese bastante real de não se apurar para a final four. A Roja entrou de rompante na prova, vencendo em Inglaterra (1-2) e trucidando depois a vice-campeã mundial Croácia (6-0), e estava praticamente apurada ao fim de dois jogos. Seguiram-se, porém, duas derrotas pelo mesmo resultado (2-3), uma em casa frente aos ingleses e outra na passada quinta-feira na Croácia, concedida nos descontos. Agora, os espanhóis têm de rezar por um empate em Wembley entre Inglaterra e Croácia para marcarem presença na final four; a vitória de ingleses ou croatas acaba com os intentos dos comandados de Luis Enrique e apura automaticamente quem a conseguir - e o derrotado cai para a Liga B.

E ainda há, claro, o grupo 3, o de Portugal. Se conseguir este sábado pelo menos um empate em Milão, a seleção nacional garante o apuramento para a fase seguinte - que, se tal acontecer, será disputada em solo luso (Porto e Guimarães) em junho do próximo ano. Uma vitória da Itália deixa a azzurra no primeiro lugar, mas já sem jogos por realizar, enquanto Portugal ainda poderá regressar ao topo do grupo na terça-feira, na receção à Polónia.

Da Liga A sobra ainda o grupo 2, onde Bélgica e Suíça decidirão o apurado para a final four em terreno helvético neste domingo. Um empate basta aos belgas, mas um triunfo suíço por 1-0, 2-1 ou por dois ou mais golos de diferença significará um desfecho risonho para o benfiquista Seferovic e companhia. A Islândia, sem qualquer ponto nos quatro jogos, já está despromovida.

De A... a D

As emoções, todavia, não se esgotam na Liga A. Na B, Ucrânia, Bósnia e Dinamarca garantiram desde já a presença no playoff e a subida à Liga A, enquanto as duas Irlandas estão já despromovidas. Na C, a Grécia ganhou novo fulgor na quinta-feira ao bater a Finlândia em Atenas (1-0) com o benfiquista Vlachodimos a fazer a estreia na baliza e Zeca, português naturalizado, também no onze. Os gregos têm agora de vencer a já despromovida Estónia e esperar que os finlandeses percam na Hungria para festejar. Ao rubro está também o grupo 3, com Noruega e Bulgária empatados - e muita atenção ao grupo 4, com o escaldante dérbi entre Sérvia e Montenegro e a Roménia à espreita.

A Liga D, onde estão as seleções com menos expressão do continente, tem vindo igualmente a proporcionar grande animação. Particularmente pelos trajetos de Luxemburgo e Gibraltar. Os luxemburgueses chegaram a esta dupla ronda final na frente do grupo 2, mas soçobraram na receção à Bielorrússia (0-2) e terão assim hipotecado o sonho de chegar ao playoff - na última ronda viajam até à Moldávia, enquanto os bielorrussos, agora na frente, visitam o modesto São Marino. Gibraltar, por seu lado, entrou com duas derrotas, mas conseguiu depois dois triunfos - os primeiros após 22 jogos oficiais - e ainda chegou a acreditar. Esta sexta-feira, porém, foi goleado na receção à Arménia (2-6) e já não tem hipóteses. Apurada para o playoff e promovida para a Liga C está, por agora, apenas a Geórgia. A jornada dupla encerra na terça-feira.