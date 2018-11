As bolachas Oreo também decidiram juntar-se às comemorações – infelizmente, esta embalagem especial só está disponível nos EUA.

As bolachas Oreo também decidiram juntar-se às comemorações – infelizmente, esta embalagem especial só está disponível nos EUA.

E para celebrar com estilo, a Vans criou sapatos, camisolas e bonés com muitos Mickeys

E para celebrar com estilo, a Vans criou sapatos, camisolas e bonés com muitos Mickeys

A Target criou uma linha de beleza e de cuidado da pele com a imagem do Mickey

A Target criou uma linha de beleza e de cuidado da pele com a imagem do Mickey

A La Creuset, conhecida marca de instrumentos de cozinha, lançou uma série de tachos com a forma do Mickey

A La Creuset, conhecida marca de instrumentos de cozinha, lançou uma série de tachos com a forma do Mickey

Uma parceria com sabor a português: as Havaianas criaram uma edição especial para este aniversário

Uma parceria com sabor a português: as Havaianas criaram uma edição especial para este aniversário

A conhecida marca de sopas Campbell criou uma edição limitada com três latas diferentes para assinalar os 90 anos desta personagem

A conhecida marca de sopas Campbell criou uma edição limitada com três latas diferentes para assinalar os 90 anos desta personagem

São várias as marcas que se juntaram à Disney para assinalar o 90º aniversário do rato mais famoso do mundo.

Clique na fotogaleria em cima para ver alguns dos produtos exclusivos.