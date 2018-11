Paraquedista espanhola cai em Braga

Uma paraquedista espanhola caiu este sábado, nas imediações do Aeródromo Municipal de Palmeira, em Braga, quando por razões ainda desconhecidas o sistema não funcionou a tempo de descer normalmente, sofrendo ferimentos em ambas as pernas.

A paraquedista, de 25 anos, residente na Região Autonómica da Galiza, em Espanha, foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Braga e pelos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo do INEM do Hospital de Braga, que após estabilizarem a vítima, a transportaram para o Hospital de Braga, estando livre de perigo, tendo fraturado o tornozelo esquerdo, para além de escoriações e de diversas contusões.

Depois de tocar num poste de alta tensão, a jovem espanhola caiu para o descampado das imediações do campo de futebol do clube Movimento Juventude da Póvoa, na freguesia de Palmeira, nos arredores a norte da cidade de Braga.