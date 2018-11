Carlos Alexandre acusa RTP de desvirtuar as suas palavras

A RTP fez em outubro uma entrevista a Carlos Alexandre na qual o juiz terá posto em causa o sorteio eletrónico. No inquérito que foi aberto pelo CSM, o magistrado alega que as suas respostas foram truncadas.

O juiz Carlos Alexandre considera que a edição feita à entrevista que deu à RTP descontextualizou as suas palavras, sobretudo na parte em que terá posto em causa a distribuição eletrónica do processo.

Segundo o SOL apurou, para atestar o que disse ao inspetor do Conselho Superior da Magistratura (CSM), o magistrado entregou uma cópia do original da entrevista dada ao canal público, ou seja, as imagens não editadas.

