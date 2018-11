Cão ataca dono que ia bater na mulher

Um cão de um casal atacou o próprio dono quando este ia bater na mulher. O caso aconteceu em Tarragona, Espanha.

De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, o homem, com cerca de 25 anos, foi atacado pelo cão na cara e no braço direito.

A mulher, que diz ser vítima de violência doméstica há pelo menos um ano, garante que o animal atacou o dono para o impedir que este a voltasse a agredir.

Quando as autoridades chegaram ao local, além dos ferimentos do homem, provocados pelo próprio cão, também a mulher apresentava marcas de agressão no rosto.

A mulher foi acompanhada pela polícia de Tarragona ao hospital, onde foi examinada e recebeu assistência devido aos ferimentos, tendo depois sido levada à esquadra para apresentar queixa contra o marido.

O homem também recebeu tratamento no hospital e posteriormente foi detido.