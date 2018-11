Antigo ministro Miguel Relvas pede mudança de estratégia, porque o PSD tornou-se irrelevante e o risco de derrota eleitoral é elevado. O primeiro teste serão as eleições europeias.

O desalento de alguns sociais-democratas com a liderança de Rui Rio não é novo e o antigo dirigente do partido Miguel Relvas não poupa nas palavras para deixar um alerta ao partido. «O PSD está a tornar-se irrelevante. O PSD e o seu líder começam a ser irrelevantes na vida política e na sociedade portuguesa», defende o também ex-braço direito de Passos Coelho, antecessor de Rui Rio na presidência dos sociais-democratas.

Miguel Relvas dá voz ao que outros militantes pensam e acredita que Rui Rio «tem uma tendência para destruir o ativo que é o partido». Neste ponto, o registo não poderia ser mais duro com o atual presidente do PSD, porque o ex-governante social-democrata recupera o passado, lembrando a Rio «que o que fez no Porto, nas eleições autárquicas há seis anos, em que quase destruiu o PSD, é um mau caminho para o PSD a nível nacional». O ex-ministro refere-se ao apoio dado nessa altura por Rui Rio ao independente Rui Moreira contra Luís Filipe Menezes.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL, já nas bancas