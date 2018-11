Mulher esfaqueia casal após discussão em discoteca

Uma mulher esfaqueou, na madrugada de domingo, um casal na sequência de uma discussão numa discoteca em Fafe.

A agressora, com cerca de 30 anos, envolveu-se numa discussão e troca de empurrões com outra mulher, no interior da discoteca Praça da Música, em Fafe, segundo o Correio da Manhã.

Ambas foram expulsas do espaço, e uma delas foi ao carro buscar uma faca, com a qual deferiu vários golpes no pescoço do namorado da mulher com quem tinha estado a discutir. Esta veio em socorro do homem e acabou por ser esfaqueada também.

Quando a GNR chegou ao local, a agressora já tinha fugido. As autoridades estão agora a investigar o caso, que deverá ser transferido para a Polícia Judiciária.

As vítimas foram levadas para o hospital de Guimarães onde deram entrada com apenas ferimentos ligeiros e, segundo o Correio da Manhã, já tiveram alta.