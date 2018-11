Dois homens simulam ataque terrorista em restaurante e vídeo é publicado em site humorístico | VÍDEO

Simulação foi considerada uma brincadeira de péssimo gosto e as autoridades já estão a investigar o caso

Uma dupla levou a cabo uma simulação de um ataque terrorista num restaurante de Filadéfia nos EUA. Era hora de jantar no Terakawa Ramen, quando um homem entra a gritar no restaurante com uma camisola ensanguentada e um ar assustado. Atrás dele surgiu outro individuo que atirou palavras em árabe e que parecia estar a esfaquear o primeiro.

O que aparecia ser um ataque terrorista não passou de uma partida, que foi filmada e partilhada pelo humorista FunniestNPhilly nas redes sociais, mas entretanto o vídeo foi apagado.

"Isto não é divertido. Estes tipos pensam que têm graça e fazem estas coisas para publicarem no Youtube, mas vê-se que as pessoas acreditaram que alguma coisa estava de facto a acontecer", afirmou o tenente John Walker ao site CBSPhilly.

De acordo com o responsável policial, algumas das pessoas que estavam no restaurante estão ainda em choque por terem pensado estar a ser alvo de um ataque.

Apesar de ter sido uma simulação, as autoridades estão a investigar o caso e preparam-se para acusar os homens de simular um ato terrorista e de espalhar notícias falsas.