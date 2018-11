Incêndio destrói restaurante preparado para festa no Algarve

Um incêndio deflagrou durante a madrugada deste domingo num restaurante em Altura, no Algarve.

O fogo terá começado num anexo do restaurante Girassol por volta da meia-noite, o vento acabou por fazer com que as chamas se propagassem para o interior do estabelecimento.

A sala do restaurante, aberto há 30 anos, estava preparada para uma festa que se iria realizar hoje, segundo o Jornal de Notícias. O estabelecimento ficou completamente destruído, só as paredes ficaram de pé.

O proprietário não desconfia de mão criminosa e acredita que possa ter havido um curto-circuito no anexo de madeira.

As autoridades estão agora a investigar o caso. No local estiveram mais de duas dezenas de operacionais dos bombeiros de Vila Real de Santo António, Alcoutim e Tavira.