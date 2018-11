Cinco mortos em Sabrosa por intoxicação com monóxido de carbono

Morreram cinco pessoas na povoação de Fermentões, concelho de Sabrosa, perto de Vila Real por intoxicação de monóxido de carbono. De acordo com a informação da GNR de Vila Real, estava "um odor a gasolina" no local onde foram encontradas as vítimas.

O alerta foi dado por volta das 16h30 desta tarde e o incidente fez cinco vítimas mortais - mãe, pai e três filhos. Duas das vítimas são crianças entre os 9 e os 14 anos.

Os óbitos ainda não foram oficialmente declarados, mas já foram contactados o procurador e o delegado de saúde.