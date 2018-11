Polícia maltesa identificou suspeitos de planearam assassinato de jornalista

A polícia maltesa terá identificado um grupo de pelo menos três pessoas responsável pelo planeamento do assassinato da jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia, há treze meses atrás, revelou o "Sunday Times of Malta".

O jornal não revelou os nomes dos identificados, mas na peça citou uma fonte de alto nível que garantiu a investigação estar "num estágio muito avançado".

A jornalista morreu quando uma bomba detonou no seu carro, matando-a instantaneamente. Estava a investigar um escândalo de corrupção que alegadamente implicaria altos membros do governo maltês, mas as autoridades não confirmaram se esse foi o verdadeiro motivo da sua morte.

As autoridades detiveram há algumas semanas atrás três homens que terão levado a cabo o assassinato, com estes três novos identificadores a terem-no planeado.

A morte da jornalista chocou a Europa e levantou inúmeras questões sobre o primado da lei no país mediterrânico.