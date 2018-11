Ténis. Alexander Zverev vence Novak Djokovic e conquista o título do ATP Cinals

O alemão Alexander Zverev, de 21 anos, destronou hoje o sérvio Novak Djokovic ao vencer-lhe na final da Masters Cup de Londres e foi coroado mestre ATP. Venceu o sérvio com uma pontuação de 6-4 e 6-3, num jogo que durou uma hora e 20 minutos.

"Jogaste muito melhor do que na fase de grupos. Ainda és muito jovem e desejo-te tudo de melhor no futuro. Com sorte, vou jogar mais vezes aqui nos próximos anos", disse Djokovic ao alemão depois do jogo ter terminado.

"Quase que não perdeste um jogo ao longo do ano, mas perdeste comigo hoje. Quero mencionar o quão boa pessoa és. Tivemos imensas conversas, não apenas sobre ténis, ainda que não vá falar do que falámos. Aprecio que me tenhas deixado ganhar hoje quando consegues ganhar qualquer jogo que queiras", respondeu Zverev.

Zverev torna-se agora o mais jovem "mestre" desde que Novak Djokovic venceu as finais ATP em Xangai, em 2008.

Djokovic era o grande favorito e pareceu imbatível ao longo da semana do torneio, mas tudo mudou quando, depois de enfrentar Roger Federer, na semi-final, Zverev surgiu como surpresa de última hora. Zverev é o primeiro alemão a ganhar o título desde que Boris Becker o ganhou em Frankfurt, na Alemanha, em 1995.

Com a vitória do torneio, o alemão vai receber 2,5 milhões de euros e 1300 pontos para o ranking, permitindo-lhe avançar para o quarto lugar da lista. Fica a 35 pontos do suíco Roger Federer.