Meteorologia. Não saia de casa sem o guarda-chuva

O IPMA prevê para esta segunda-feira céu geralmente muito nublado em todo continente, diminuindo gradualmente de nebulosidade na região sul a partir do fim da manhã.

São esperados períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro, podendo ser acompanhados de trovoada no Minho e Douro Litoral no final do dia.

Na Serra da Estrela está prevista a queda de neve nos pontos mais altos, esperando-se vento fraco, soprando moderado de noroeste nas terras altas da região sul até ao final da manhã, neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (na Guarda) e os 12 (em Faro e no Porto) e as máximas entre os 10 graus (na Guarda) e os 18 (em Faro, Setúbal e Santarém).