Autocarro incendeia-se e provoca acidente em Loures

Um autocarro incendiou-se, esta segunda-feira, na Nacional 115 em Santa Iria da Azóia, em Loures.

O fogo foi provocado pelo rebentamento do sistema hidráulico e durou cerca de 30 minutos até que fosse extinto, segundo o Correio da Manhã.

O condutor, no momento do incidente, acabou por perder o controlo do autocarro, indo embater em dois veículos ligeiros.

Os passageiros dos dois carros ligeiros escaparam às chamas, tendo conseguido fugir do local. O condutor apesar do susto também não ficou ferido, não havendo vítimas a registar.

O autocarro foi totalmente consumido pelas chamas e o fogo obrigou ao corte total da estrada.

O alerta foi dado às 7h55 e as autoridades já se encontram a investigar e a fazer as devidas peritagens.