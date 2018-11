Acordo do Brexit em condições de ser aprovado pelos líderes da União Europeia

Projeto está pronto para ser assinado no próximo domingo

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou, esta segunda-feira em Bruxelas, que o projeto de acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia "está em condições de ser aprovado pelos chefes de Estado e de Governo" dos Estados-membros na cimeira do próximo domingo.

"O Conselho endossou o acordo de saída, o que significa que os chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu extraordinário do próximo domingo podem aprová-lo, e assim a UE dará todos os sinais necessários para a validação desta negociação", anunciou o ministro, no final de um Conselho de Assuntos Gerais dedicado ao Brexit.

Questionado sobre a aprovação do projeto no parlamento britânico, Santos Silva mostrou-se confiante e acredita que os ingleses irão subscrever o acordo que, na sua opinião, é "plenamente satisfatório também para os interesses do Reino Unido".

“Por humildade democrática, não podendo estabelecer à partida o desenlace desse processo, confio e espero que esse processo democrático interno ao Reino Unido se realize de forma a que o Reino Unido possa subscrever o acordo de saída, para que o Brexit seja ordenado, seja suave e contenha um período de transição de mais de ano e meio para que possamos negociar com tempo o futuro relacionamento", acrescentou o governante português.