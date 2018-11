Putin diz a Pence que Rússia não interferiu nas eleições americanas

O presidente russo, Vladimir Putin, terá dito ao vice-presidente dos EUA, Mike Pence, que a Rússia não esteve envolvida nas eleições americana de 2016, informou hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A conversa entre o líder russo e o número dois da Casa Branca ocorreu na semana passada em Singapura, na cimeira Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN). Mike Pence terá levantado a questão sob a ingerência russa nas eleições que levaram Donal Trump à presidência dos Estado Unidos, quando debatia com Putin temas para serem levados ao encontro dos G20 na Argentina, que decorrerá já no final deste mês.

Ao vice-presidente dos EUA, Vladimir Putin terá dito que "o Estado russo não teve nada a ver ... e não pode ter nada a ver com a intromissão" em qualquer processo eleitoral.