Gerador pode ter sido a origem da morte das cinco pessoas em Sabrosa

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de cinco pessoas, três adultos e duas crianças, todos da mesma família que foram encontrados no domingo numa casa em Fermentões, concelho de Sabrosa.

As vítimas são um casal, duas filhas e mais um irmão de um dos adultos, com idades compreendidas entre os 8 e os 54 anos.

O comandante dos bombeiros de Sabrosa José Barros fez questão de sublinhar, no domingo à noite, que “não há certezas quanto às causas das mortes”, e que só as autópsias irão revelar o que se passou.

A TVI adianta que uma das possíveis causas do acidente que vitimou cinco pessoas possa ser um gerador que estava no interior da casa. De acordo com a mesma fonte, a casa ainda estava em fase de construção e não tinha luz nem água e a habitação só era usada aos fins-de-semana.

A informação foi avançada com base em testemunhas, que adiantaram que a eletricidade da casa estava a ser fornecida através de um gerador.

O alerta foi dado por um familiar que estranhou não os ter visto em nenhum momento daquele dia. Os cinco elementos da família, encontrados em dois quartos da habitação com poucas condições, terão morrido na madrugada de sábado para domingo.