Cristiano Ronaldo e Dânia Neto encontram-se em Lisboa | FOTO

Cristiano Ronaldo esteve em Lisboa e este domingo encontrou-se, por acaso, com Dânia Neto que não resistiu a registar o momento.

A atriz e o jogador cruzaram-se num conhecido restaurante situado junto ao Largo do Rato, em Lisboa.

Dânia Neto, grávida pela primeira vez, não quis deixar passar o momento sem pedir a Cristiano Ronaldo para tirarem uma fotografia juntos, pedido a que o jogador acedeu.

“Orgulho português”, escreveu a atriz no seu Instagram ao publicar a fotografia com o jogador da Juventus.

Cristiano Ronaldo esteve em Portugal, aproveitando a pausa do campeonato italiano devido aos compromissos das seleções na Liga das Nações, sendo que a equipa lusa, que jogou este fim de semana com Itália, não tem contado com CR7.