Desporto

19 de novembro 2018

Marcel Keizer. Nova aposta de risco

Com um currículo pouco apelativo, os adeptos esperam que o técnico holandês se transforme no novo László Bölöni do Sporting, o romeno que chegou como perfeito desconhecido a Alvalade mas que continua a ser o último treinador que levou os leões à conquista do campeonato nacional, na época 2001/2002.