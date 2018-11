Sporting. Notáveis em Alvalade para discutir situação financeira do clube

José Roquette, Júlio Rendeiro, Agostinho Abade, Carlos Barbosa da Cruz, Filipe Soares Franco e Miguel Ribeiro Telles foram algumas das figuras que marcaram presença na reunião com Frederico Varandas, presidente do Sporting, esta segunda-feira, em Alvalade, para discutir a atual situação financeira do clube, quando se aproxima o final (quinta-feira, 22 de novembro) do período de subscrição das obrigações do empréstimo obrigacionista de €30 milhões, lançado no passado dia 12.

“Estamos aqui para deixar palavra de tranquilidade mas também o apelo à subscrição do empréstimo obrigacionista. O Sporting é um clube centenário, terá sempre solução para qualquer cenário que venha a ocorrer. Não se trata de uma situação de desespero, é uma situação normal. O Sporting pretende que este empréstimo seja, mais uma vez, um sucesso”, disse Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp.

O fecho das subscrições do empréstimo obrigacionista fecha na quinta-feira e Frederico Varandas já apelou aos sportinguistas para aderirem.