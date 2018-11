Fernando Santos farto de ouvir perguntar por Cristiano Ronaldo

Portugal apurou-se para a Final Four da Liga das Nações após empatar, sem golos, com a Itália, em San Siro. Ainda assim, a passagem da equipa das Quinas à 'final a 4' da prova parece ficar para segundo plano quando o tema é Cristiano Ronaldo.

O possível regresso do craque português para a próxima fase da competição continua a ser a grande dúvida que todos querem ver esclarecida, mas, por esta altura, o selecionador nacional Fernado Santos preferia que fosse dado o devido mérito à equipa que alcançou este feito.

"Sobre o empenho de Ronaldo com a Seleção já respondi: se alguém tem dúvidas que ele está connosco basta ver os posts que pôs antes e depois do jogo [nas redes sociais] . De resto não divulgo conversas. Estarmos sempre a repisar o assunto não faz bem à seleção. Não é melhor sublinhar que esta era a única equipa que na penúltima jornada já estava apurada?", questionou.

"Podem continuar a insistir, percebo as questões, mas torna-se difícil responder depois de tantas perguntas iguais", continuou Fernando Santos na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques.

Portugal e Polónia defrontam-se às 19h45 de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Bernardo Silva ausente

Bernardo Silva, lesionado, é a terceira baixa confirmada de Portugal para o último encontro do grupo 3 da Liga das Nações.

Depois da realização de exames, os responsáveis federativos determinaram a indisponibilidade de Bernardo Silva para o encontro, juntando-se nos ausentes a Mário Rui e Rúben Neves, dispensados dos trabalhos da seleção, por estarem impedidos de jogar, por castigo.

Final-Four disputada em Portugal

Portugal vai ser o país anfitrião da derradeira fase da primeira edição desta prova, a disputar entre 5 e 9 de junho do próximo ano, num total de quatro encontros (meias-finais, 3.º/4.º lugar e final).

As cidades-sede também estão definidas: Porto e Guimarães, mais concretamento no Estádio do Dragão e no Estádio D. Afonso Henriques.