A nova criação do artista TvBoy já está a dar que falar: ‘Il Segreto di Cristiano’ (O Segredo de Cristiano) mostra o craque português com roupa interior com as cores do arco-íris.

A obra pode ser vista no centro de Milão e, segundo o artista italiano, citado pela agência AFP, tem como objetivo relembrar os Bronzes de Riace, que ilustravam o expoente máximo da beleza na Grécia Antiga.