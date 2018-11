Black Friday. Gastos dos portugueses deverão rondar 210 euros

Os homens com idades entre os 25 e os 44 anos deverão ser os responsáveis por 70% do volume das compras em Portugal.

Os portugueses prevêem gastar 210 euros euros na edição deste ano do Black Friday. O número é avançado por um estudo da da plataforma KuantoKusta e diz ainda que serão os homens com idades entre os 25 e os 44 anos os responsáveis por 70% do volume das compras em Portugal.

A maioria das transações deverá estar relacionada com a tecnologia que deverá absorver 70% das vendas nacionais, com destaque para os smartphones, computadores e consolas – área onde os portugueses deverão adquirir 2 ou 3 produtos até 250 euros em média.

Depois das tecnologias, os segmentos dos brinquedos, moda, saúde e beleza vão ser os mais procurados, onde a análise do KK aponta para gastos médios de 50 euros.



A plataforma que recentemente passou a ser um Maketplace, quer aproveitar a maior data do ecommerce nacional e estrear-se em força na Black Friday – 2018.



“Com base nas 350 mil visitas esperadas, e depois de uma análise às suas preferências, o KuantoKusta Marketplace deve registar um volume de vendas muito próximo dos €10M em pouco mais de 24 horas”, estima Paulo Pimenta, CEO do KuantoKusta.



Com a mudança do seu modelo de negócio, de comparador de preços para Marketplace puro, funcionando como intermediário entre o consumidor e as lojas registadas, o KK tem mais de 200 mil produtos disponíveis nesta fase de arranque, oriundos de mais de 70 lojas de toda a União Europeia.