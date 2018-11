Borba. Autoridades já avistaram uma das vítimas

As equipas de socorro já estabeleceram contacto visual com uma retroescavadora e uma das vítimas arrastadas esta tarde para o interior de uma pedreira na zona de Borba, em Évora, devido ao aluimento de terras.

A informação está a ser avançada pela agência Lusa, que cita fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Esta fonte explica que foi avistada "a retroescavadora com o corpo de uma das vítimas", sem confirmar a situação da mesma.

Recorde-se que um troço da Estrada Nacional (EN) 255, que liga Vila Viçosa a Borba, abateu esta segunda-feira. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, citada pelo site Notícias ao Minuto, o acidente provocou “vários feridos”. Segundo a SIC Notícias, há pelo menos cinco vítimas mortais.

De acordo com testemunhas no local, quatro a cinco vítimas caíram com o desabamento de terras e ficaram submersas.

O alerta foi dado por volta das 16h00. No local estão 28 bombeiros apoiados por 10 veículos e dois helicópteros do INEM.