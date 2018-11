Passageira detida por insultar assistentes de bordo depois de se recusarem a servir-lhe mais vinho | Vídeo

Um mulher foi detida num voo que fazia a ligação de Mumbai, na Índia, a Londres, depois de começar a gritar com os assistentes de bordo por estes se recusarem a servir-lhe mais vinho. O vídeo foi partilhado nas redes sociais e está a tornar-se viral.

A mulher, que viajava em classe executiva, não foi identificada. No vídeo surge visivelmente exaltada e tece comentários considerados “racistas”.

“Sou um advogada internacional, c*****. Trabalho para este povo todo, c*****. O c***** dos rohingyas [grupo étnico] o c****** do povo da Ásia, para vocês. Nem sequer recebo por isso, mas não me dão um copo de vinho, é isso?”, afirma.

O assistente de bordo que é visto no vídeo recebeu os elogios do Internautas pela forma como se comportou.

Citado pelo ‘Independent’, um porta-voz da polícia Metropolitana informou que uma mulher de 50 anos foi detida no último sábado, no aeroporto de Heathrow, Londres, depois da aterragem de um avião da Air India.

Veja os vídeos.

Irish lady behaves in such an abusive, racist way with @airindiain crew for being refused extra drinks. Very decent AI crew behaviour. Arrested on landing. Wonder if she should have been controlled onboard with handcuffs. @JitiBhargava @Mohan_Rngnathan pic.twitter.com/kSTDmGOEm5 — Tarun Shukla (@shukla_tarun) November 13, 2018