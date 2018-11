Jair Bolsonaro diz que “o povo brasileiro não sabe o que é uma ditadura”

O recém-eleito presidente do Brasil comentava o passado da Hungria que, segundo ele, “sofreu muito com o comunismo no passado”

Jair Bolsonaro disse, numa conversa com os jornalistas onde mostrou uma conversa telefónica que teve com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, “o povo brasileiro não sabe o que é a ditadura”.

Referindo-se à Hungria, o novo presidente brasileiro disse que “É um país que sofreu muito com o comunismo no passado, é um povo que sabe o que é a ditadura. O povo brasileiro não sabe o que é a ditadura ainda, não sabe o que é sofrer nas mãos dessas pessoas”.

Recorde-se que o Brasil viveu uma ditadura militar entre 1964 e 1985 em que o povo viveu uma repressão dura com violação de direitos humanos.

Quando questionado sobre a política anti-imigração do primeiro-ministro húngaro, Bolsonaro criticou a Lei de Imigração brasileira aprovada por Michel Temer em novembro do ano passado. Com esta lei, segundo o novo presidente, o Brasil tornou-se um país “sem fronteiras”. “Qualquer um pode entrar no Brasil e chega aqui com mais direitos do que nós”, acrescentou Jair Bolsonaro.

O novo presidente brasileiro disse ainda que ele e Viktor Orban serão “grandes parceiros” e que o primeiro-ministro húngaro está “muito feliz” com a sua eleição.