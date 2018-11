Caso Urban Beach. Ex-seguranças sabem esta quarta-feira se vão a julgamento

Os antigos funcionários da discoteca lisboeta requereram a abertura de instrução - fase facultativa na qual um juiz de instrução criminal vai decidir se leva os arguidos a julgamento – e, a decisão instrutória está prevista ser conhecida pelas 1400 desta quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça.

"A brutalidade com que atuaram é reveladora de muita censura, de um grande dano social", disse a procurado do Ministério Público, adiantando que os arguidos tiveram intenção de matar.

Recorde-se que as agressões tiveram lugar no dia 1 de novembro do ano passado.

Os agredidos foram transportados para as urgências do Hospital de São José, em Lisboa, com vários traumatismos, lesões e fraturas.