Facebook e Instagram em baixo em várias zonas do mundo

As plataformas Facebook e Instagram encontram-se, de momento, em baixo. Utilizadores de todo o mundo não conseguem aceder às redes sociais. De acordo com o The Independent, as duas plataformas digitais começaram a apresentar problemas por volta das 13h00, sendo que não é possível carregar as páginas destas.

Vários utilizadores do Facebook chegaram a receber a mensagem de “serviço indisponível” , e relativamente ao Instagram, vários tiveram problemas com o ‘load’ das publicações, ainda que a aplicação parecesse que estava a funcionar com normalidade.

A maioria dos utilizadores que estão a ter problemas em aceder a estas redes sociais localizam-se na Europa e na costa este dos Estados Unidos.