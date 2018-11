Elevador cai de 84 andares com seis pessoas lá dentro

Todas as pessoas, incluindo uma grávida, saíram ilesas do incidente.

Seis pessoas, incluindo uma mulher grávida, sobreviveram à queda de um elevador desde o 95º andar até ao 11º, num edifício situado em Chicago, nos Estados Unidos.

De acordo com o relato das pessoas que ficaram presas dentro do elevador, tudo começou quando ouviram um barulho repentino e poeira a entrar no elevador. Depois disso, sentiram o elevador a cair ao longo de 84 andares, e só parou no 11º.

Segundo a BBC, apenas três horas depois é que os bombeiros conseguiram retirar o grupo de seis pessoas que estava retido no elevador. A mesma estação esclarece que as autoridades tiveram que partir uma parede do parque de estacionamento, de forma a conseguirem resgatar as seis pessoas.

O incidente já está a ser investigado.