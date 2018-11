Sporting. Tiago Fernandes vê equipa "muito bem entregue"

Tiago Fernandes foi o homem encarregue de assegurar a transição entre José Peseiro e Marcel Keizer no comando técnico do Sporting. E fê-lo com sucesso: duas vitórias no campeonato, ambas por 2-1 (nos Açores frente ao Santa Clara e em Alvalade, diante do Chaves), e um saboroso 0-0 em Londres, perante o Arsenal, para a Liga Europa. O técnico de 37 anos acabou ainda assim por não ser integrado na equipa técnica do holandês, sendo reencaminhado para a equipa de sub-23 dos leões, mas nem por isso deixa de considerar que a formação principal do Sporting está "muito bem entregue".

"As coisas vão ter continuidade. O Sporting tem uma excelente equipa, excelentes jogadores, tem uma direção que sabe o que quer para o clube. Eu, como treinador e funcionário do clube, sinto que tudo vai correr bem. Keizer? Foi tudo tratado e conversado. Iremos ter oportunidade de nos conhecer melhor", salientou esta terça-feira Tiago Fernandes, à margem da sua intervenção no World Scouting Congress, que decorreu no Porto. "Senti a equipa confiante. Quem treina o Sporting não se pode sentir inferior a nada. Somos um grande clube e não temos de temer ninguém. Temos de respeitar os adversários, porque eles têm qualidade. Mas nós temos também muitas armas para lutar", completou.

Afirmando-se mais uma vez "orgulhoso" do registo que conseguiu como treinador principal do Sporting, o filho de Manuel Fernandes (antiga glória leonina) não escondeu igualmente o desejo de um dia voltar a assumir o banco verde-e-branco. "Tive mais visibilidade. Confio no meu trabalho e nos jogadores que treino. Eles são os melhores avaliadores do trabalho que nós fazemos no Sporting há oito épocas. O crescimento que eles têm tido é o melhor sinal do que temos feito. Voltar à equipa principal? Tudo tem o seu tempo. Sou novo, tenho um longo caminho pela frente, estou feliz e assim continuarei. Estou como um peixe na água a treinar. Vivo muito o dia a dia, sem pensar muito no futuro. Quanto mais cálculos nós fizermos, pior é. Isto acontece quando menos esperas. Tens de ser humilde e trabalhar bem para estares preparado", realçou.

Prometendo "espremer ao máximo" a equipa de sub-23, Tiago Fernandes abordou ainda desta forma o ataque à Academia de Alcochete, em maio passado. "Alcochete já passou, faz parte do passado. O Sporting tem de seguir para a frente e dar o passo seguinte. Os adeptos precisam do clube com vida, com alma, com crescimento. Os jogadores estão focados no seu trabalho, querem treinar e dar alegrias aos adeptos, não estão preocupados com o que se passou", enalteceu, garantindo ainda ter mantido boas relações com todos os presidentes com quem trabalhou, incluindo Bruno de Carvalho: "Sempre me dei bem e respeito todos os presidentes que tive. Fui promovido com todos, do primeiro ao último. Tive cinco presidentes, todos os que lá chegaram valorizaram o meu trabalho. Estou ali para trabalhar."