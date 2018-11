Atenção. Nunca sente uma criança com um blusão vestido na cadeirinha do carro

As cadeiras para as crianças se sentarem nos carros foram feitas para serem utilizadas com pouca roupa, ou pelo menos para duas ou três camadas e, portanto, ao serem usadas com mais roupa, podem tornar-se perigosas para a vida da criança.

Nesta altura, os blusões das crianças para o frio são, na sua maioria, fofos, devido à camada de ar e tecido que possuem para manter a pessoa quente, mas isto é perigoso, uma vez que cria o equivalente a uma folga excessiva no cinto.

Sabendo que a cabeça de um bebé é mais pesada – quando comparada com adultos – este tipo de blusões tornam quase impossível apertar o cinto de uma criança. Em caso de acidente, a criança vai deslizar dentro do blusão, e pode fazer com que esta seja projetada, o que poderá causar, na pior das hipóteses, a sua morte.

“Mesmo que a criança não chegue a ser projectada, o simples deslizar do corpo sob o cinto de segurança durante um acidente é suficiente para, só por si, provocar ferimentos e, no caso dos bebés de tenra idade, até uma fractura da coluna”, explica a pediatra Elizabeth Murray.

A mesma médica explica ainda que, mesmo que o acidente não seja muito violento, “a folga excessiva do cinto, permite um aumento da desaceleração a que o corpo está sujeito, aumentando por isso mesmo os danos”.