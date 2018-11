Chuva dificulta operações em Borba

As autoridades continuam a procurar por um número indeterminado de vítimas

A chuva complicou as operações de resgate das vítimas mortais do deslizamento de terras para uma pedreira, em Borba, na tarde desta terça-feira. As autoridades procuraram restabelecer a eletricidade.

De acordo com a notícia avançada pela agência Lusa, estavam a ser realizados trabalhos para restabelecer a eletricidade na zona, que estava cortada desde segunda-feira. A energia existente na área é proveniente de geradores e foram transportados para o local mais alguns desses aparelhos.

Para o teatro de operações foram ainda transportadas mangueiras para extrair água do fundo da pedreira.

Segundo a Lusa, as condições climatéricas nem sempre foram favoráveis, sendo que, devido aos períodos de chuva, ocorreu a interrupção voluntária dos trabalhos.

Recorde-se que ontem, segunda-feira, um troço da estrada municipal que liga Vila Viçosa a Borba abateu. Até ao momento foram confirmadas oficialmente duas vítimas mortais, sendo que um dos corpos já foi retirado.

As autoridades continuam a procurar por um número indeterminado de vítimas.

A GNR terá confirmado à Lusa esta terça-feira que foi comunicado o desaparecimento de três pessoas na zona: dois homens que viajavam numa carrinha de caixa aberta e um idoso num automóvel.