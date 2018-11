Liga das Nações. Van Dijk confortou árbitro em lágrimas (com vídeo)

Uma imagem muito forte que sai do encontro de segunda-feira entre a Alemanha e a Holanda, onde a Laranja carimbou o apuramento para a final four da Liga das Nações, mercê do empate (2-2) conseguido mesmo ao cair do pano com um golo do central e capitão Van Dijk.

Assim que apitou para o fim, o árbitro romeno Ovidiu Hategan não conseguiu conter as lágrimas, acabando confortado precisamente pelo defesa do Liverpool. A imprensa romena acabou por revelar depois que o juiz da partida havia sido informado, ao intervalo do encontro, do falecimento da mãe.

"Disse-me que a mãe tinha falecido e começou a chorar. Confortei-o, desejei-lhe força e disse-lhe que tinha feito uma boa arbitragem. Não sei se serviu de grande coisa, mas espero ter ajudado um pouco", referiu Van Dijk, que pouco antes festejava o apuramento da sua seleção.

Veja aqui o gesto do central holandês para com o árbitro romeno de 38 anos: