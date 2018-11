Vai beber álcool? Tenha atenção ao estado do tempo

De acordo com um estudo recentemente feito e publicado no Journal of Hepatology, - que relaciona o estado do tempo com a forma como o álcool afeta cada pessoa – este indica que é durante o tempo mais frio, principalmente em horas de menor exposição solar, que se registam os maiores níveis de embriaguez.

Segundo os autores do estudo, esta pode ser uma maneira de combater os casos de pessoas que têm problemas relacionados com álcool.

A investigação resultou da análise de dados vindos de 190 países.